近兩年的疫情，不僅改變了大家的生活模式，也讓很多民眾與許多產業受到衝擊，弱勢團體想募款更加不易！台中惠民扶輪社今年的「扶輪日」延續去年，採取音樂會方式，5日晚在台中教育大學寶成音樂廳舉辦「樂舞扶輪」公益募款音樂會，藉由音樂所傳達最直接觸及感官和心靈的方式，喚起美好的初衷，舞出愉快振奮的心情。

音樂會藝術總監暨台中惠民扶輪社秘書陳俞汎表示，特意安排曲風以許多熟悉的舞曲為主軸，包含各種風格的舞曲，例如Tango、華爾滋、圓舞曲以及多首台灣民謠，更以輕鬆口白來貫穿其中。

此場音樂會特別邀請了傑出音樂家與聲樂家帶來精彩的演出，包含台中美國學校手鐘樂團、指揮/Dr. Michael Wiles、小提琴家/陳俞汎、黃鈺鈞、廖芷誼、蔡凱心，中提琴家/江彥慶、林庭琬，大提琴家/陳彥勳、陳瑜，低音大提琴家/姚嘉琪，鋼琴家/金墨雨、聲樂家/許育甄、李增明，琵琶演奏家/邱心悅，二胡演奏家/陳盈安，打擊演奏家/許榮恩，特別獻唱/麗明營造董事長吳春山！

由指揮Dr. Michael Wiles所帶領的手鐘樂團，更是鮮少有機會在台灣能看到的演出；專業且充滿節奏感讓人會不經意跟著舞動的旋律，歡樂且放鬆，為現場民眾帶來一場難忘的音樂盛宴。台中惠民扶輪社社長林彥廷表示，此次音樂會別具意義，因為疫情中許多弱勢單位募款不易，期許能盡一份心拋磚引玉，將把募得款項扣除費用後，捐給國際扶輪根除小兒麻痺基金、台中張秀菊基金會、台中私立惠明盲校、瑪利亞霧峰教養家園、台中市後車頭發展協會、台中市東勢社區發展協會、台中市沐風關懷協會、腦麻協會等弱勢團體。

這次活動一張門票1000元，贊助2萬元以上成為贊助單位，贊助5萬元以上成為協辦單位，協辦單位有親家建設、斐得蔬食、美堤食品、菲仕美美容、大三元、泰晶殿、經緯度企業等陸續增加中，贊助單位則由許多企業共同響應。