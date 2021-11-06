火球左腕「不死鳥」郭泓志近日在個人IG上發文，秀出他在訓練中投球的照片，他的姿勢看起來仍非常流暢，並投出尾勁不錯的球，配文寫道：「凡事起頭難 爆汗倒是真的」，影片至今約有1.4萬次觀看，也引來不少球迷回應，有人說：「s型軌跡太強」、「敲碗復出」、「要回到職棒場上了嗎」等讚嘆留言。

而郭泓志會發這篇影片或許是有原因的，因為在10月初他就曾發了一篇呼應的文，內容說：「是時候復出看看了，如果科學化數字分析加上專業訓練，3個月120-150我們來試試」，當時他只PO出正在投球的照片，非常吊人胃口，球迷紛紛敲碗影片，而想不到在一個月後影片真的火燙出爐。

郭泓志今年已40歲了，還能擁有這種身手非常驚人，而他在退休後於台南經營斯博森健身會館， 會帶學員訓練，所以自己還是會維持體態和投球練習，敬業的態度令人豎起大拇指。郭泓志在離開美國職棒大聯盟後加入中華職棒，2013年加盟統一獅直到2016年，2017年與富邦悍將簽約，但2018年就引退。

而他在大聯盟成績令人印象深刻，也堪稱一段傳奇故事，2000年他就遠赴美國挑戰大聯盟，先從小聯盟1A出發，2005年成功升上2A，2006年首次參與大聯盟春訓，並被道奇列入25人名單中，9月8日迎來大聯盟首場先發，成功拿下勝投，2007年更以投手身份擊出台灣球員在大聯盟的首支全壘打。

2010年他成為隊上主力中繼投手，繳出單季1.20的超狂自責分率，是大聯盟當季自責分率最低投手，但2011年因傷影響與道奇分道揚鑣，之後陸續和水手、小熊、教士簽下合約，不過都未能成功重返大聯盟，而他能在美國拚戰那麼長一段時間已非常厲害，因為這些年中他接連接受韌帶重建及組織清除手術。