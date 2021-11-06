萬華警方破獲流動天九牌賭場。（警方提供）

現場查扣28萬元賭資。（警方提供）

萬華警破流動天九場 5倍券也能賭

疫情降溫各地逐步解封，賭場業者也蠢蠢欲動，萬華警方日前接獲線報，在雙北地區流動的天九牌賭場，最近移至東園街某民宅，經循線追查，5日凌晨前往破門，當場逮捕14名員工及賭客，查扣28萬賭資，警方發現賭場為招攬生意，民眾連5倍券也能拿來開賭。

警方指出，59歲吳姓男子經營天九牌賭場，經常在雙北租民宅變換地點，日前萬華疫情大爆發，吳男休息數月，最近見疫情降溫，在東園街租下某民宅，為怕吵鬧驚動鄰居，還特別在房內貼滿隔音棉，屋外出入口也裝滿監視器，這幾天開始大肆攬客前來開賭。

警方經循線追查，4日周末獲報賭場有營業，5日凌晨正當賭客玩得昏天暗地時，持搜索票直接破門，當場逮捕吳男在內的3名員工，以及陳姓、李姓等11名賭客，現場查扣28餘萬元賭資，以及天九牌賭具，警方在賭桌上也發現5倍券，原來吳男為攬客也讓他們時用，全案偵訊後，依賭博罪移送法辦。