高雄市政府警察局觀光騎警隊假觀音山馬術中心舉辦「110年度保持訓練成果驗收」，由於COVID-19疫情關係，在防疫期間要求10位騎警隊員加強自主訓練，在已通過B1級檢定的基礎上，憑著高度自我要求及精良騎術，全數順利通過中華民國馬術協會馬場馬術B2級檢定，騎術更上一層樓。騎警們英挺帥氣、美麗大方的馬上英姿，展現豐碩的培訓成果，大大提升騎警執勤能量。

高雄觀光騎警隊1O位菁英全數順利通過中華民國馬術協會馬場馬術B2級檢定，展現豐碩的培訓成果，大大提升騎警執勤能量。(高雄市警局提供)

高雄市政府警察局觀光騎警隊自民國94年成軍迄今已經16年，為一支形象清新、具專業、騎術優良的壯盛隊伍，於假日在高雄市愛河流域(駁二特區)旗津海岸公園、蓮池潭、農16森林公園、中央公園、美術館園區、衛武營都會公園、橋頭糖廠、澄清湖風景區及阿公店水庫等多處重要觀光景點都能看到騎警執勤英姿，每一出場便為吸睛焦點，大人小孩爭相拍照留影，深獲民眾喜愛。

高雄市政府警察局表示：由於觀光騎警隊是以駕馭馬匹作為執勤的工具，且執勤地點均在人潮眾多的觀光風景區，面對各項可能突發狀況，騎警本身必須具備專業的馬術技巧，才能保護民眾及自身的安全。透過本次嚴格的訓練與檢定，騎警們騎術大幅精進，不僅提升執勤安全，未來對於治安維護及為民服務工作將更有助益。