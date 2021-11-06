苗栗縣竹南鎮一對父母育有4子女，卻涉嫌不當管教2歲兒子致死亡。案情曝光為該對父母的6歲女兒遲未註冊就學，經查訪後僅在家中見到3名瘦弱兒童，且家中凌亂滿是垃圾、廚餘，居住環境相當惡劣。

桃園市警察局婦幼隊今年5月接獲社會局通報，表示印尼籍陳姓女子與4名子女居住地不明，且其所育有的6歲女童屆齡就學年紀，卻遲未註冊，經調查掌握陳女與同居人林男遷移至竹南居住，最後在一處民宅找到一家人，但警方只在家中看見3名孩童，唯獨不見2歲男童，遂報請檢方偵辦全案才曝光。

一名2歲男童疑似受到父母不當管教致死，被埋在苗栗竹南科學園區的偏僻山林。（讀者提供／羅浚濱苗栗傳真）

警方查訪發現，陳女一家居住環境十分不佳，透過照片可見，小小的一間套房中堆滿衣物與垃圾，仔細一看其中更摻雜廚餘，此外，在房內靜靜待著的3名孩童體型明顯比同齡孩童更加瘦小，甚至6歲女童走路還需攙扶物品。

檢警偵訊時，陳女與林男聲稱，去年6月左右，怕男童吵鬧會吵到鄰居，才以巧拼地墊組合後套在男童頭上讓其午睡，豈料傍晚察看時兒子已成冰冷屍體，才會帶到竹南科學園區附近樹林埋屍。

檢警專案小組11月4日晚間押解林男到偏僻樹林，挖掘出被害男童的屍骨，5日下午初步相驗後，10日將會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖，進一步釐清被害男童死因。

此外，檢方查出，陳女與林女在男童死後仍長期詐領育兒津貼，訊後認為林男涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪等犯罪嫌疑重大，且有串證與逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。陳女則因懷孕35週即將臨盆，檢方諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。