為期四週的加碼券抽籤活動昨(5日) 正式結束，一共27組身分證末2碼任何一張加碼券都沒有被抽中，於是許多店家推出27組邊緣人的相關優惠，反倒讓11組只抽中紙本藝FUN券，卻因為有資格限制無法領取的人好羨慕，大嘆比邊緣更邊緣。

經統計，若民眾所有票券均有登記勾選，身分證末2碼來看，加碼券共有27組號碼槓龜，分別是05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、83、86、90、94、99。

為了安慰這27組邊緣人，許多店家推出優惠，像是怡客咖啡活動期間(2021/11/08~2021/11/14) 邊緣人限定美式咖啡買一送一、手搖飲「舒油頭」活動期間(2021/11/12~2021/11/21) 邊緣人可享全品項飲料任二杯88折、繼光香香雞則是即日起至11/11，邊緣人完成指定條件，就有機會免費吃芋泥、地瓜泥餡的雙色「甜心地瓜球」。

有網友也貼出中友百貨給邊緣人的優惠活動，11/6(六)、11/7(日)即可獲得「時境玫瑰檸檬塔」。消息一出反倒讓11組抽中紙本藝FUN券的年輕人哭比邊緣更邊緣，「換抽中紙本藝Fun的變成邊緣人，比邊緣更邊緣」、「中紙本真的比沒中還可憐」、「中紙本反而超級不爽，感覺被羞辱」、「紙本藝Fun邊緣到參加不了邊緣人」。

這11組號碼包含「06、08、28、31、36、47、52、56、65、72、76」，因為抽中紙本藝FUN券，但由於這些人是18歲以上到未滿65歲，非身心障礙者，因此資格不符無法領取。