基隆和平島公園推出「掀風潮」系列活動，活動透過4大亮點裝置、3場特色展覽加上5周的體驗互動，從6日至12月5日為期1個月的時間。（和平島公園提供／張穎齊基隆傳真）

基隆和平島公園推出「掀風潮」系列活動，活動透過4大亮點裝置、3場特色展覽加上5周的體驗互動，從6日至12月5日為期1個月的時間。（和平島公園提供／張穎齊基隆傳真）

基隆和平島公園推出「掀風潮」系列活動，活動透過4大亮點裝置、3場特色展覽加上5周的體驗互動，從6日至12月5日為期1個月的時間，現場貴賓雲集。（和平島公園提供／張穎齊基隆傳真）

基市府正妹副發言人游本明（左），6日參加基隆和平島公園推出「掀風潮」系列活動。（和平島公園提供／張穎齊基隆傳真）

迎接即將到來的冬季，由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦，於基隆和平島公園推出「掀風潮」系列活動，活動透過4大亮點裝置、3場特色展覽加上5周的體驗互動，從6日至12月5日為期1個月的時間，邀請民眾一同來基隆翻轉雨都印象，感受和平島在冬風、冬雨中另一種獨特的浪漫。

每年進入秋冬時節，因受到地形氣候及東北季風的影響，寒冷的陣風跟綿綿不斷的細雨可以說是基隆人的家常便飯。今年北觀處特別舉辦「掀風潮」系列活動，從地方策展的角度切入宣傳冬季旅遊，並推廣和平島的島嶼文化及和平島公園的慢遊和永續理念。

和平島公園指出，「掀」是以動態體驗規畫5周不同主題的活動，例如市集、工作坊及導覽，感受多元的和平島生活「味」；「風」是以地方生活觀察為創作脈絡，邀請插畫家、職人及聲音藝術家，以視覺與聽覺的創作形式，描繪出和平島及居民生活場域的三場展演。

「潮」代表亮點裝置，創作團隊結合和平島公園地景作為展示區域進行4組現地裝置與互動情境作品，提供參訪旅客拍照打卡及體驗非日常視點的和平島公園景觀。活動內容規畫特別考量防疫安全與舒適度，用「展示」、「體驗」、「協慟」等不同形式呈現，提供旅客多元的遊玩體驗。

北觀處長陳美秀表示，和平島公園近年成為基隆地區新的旅遊景點，特色的地質景觀、天然的海泳池、豐富的生態資源等，更接連榮獲2018 Svayam Accessibility Awards最佳無障礙觀光景點獎、金點設計獎、Singapore Good Design Mark Winner及英國國家標準機構BSI頒發『ISO 20121永續活動管理系統認證』為亞洲唯一取得認證的國家級旅遊景點等，帶給民眾多元及深度的體驗。

今年首度嘗試冬天活動，希望翻轉旅客冬天旅遊的印象，此次為期1個月期間限定的『掀風潮』系列活動，包含了入圍全國美術獎及台新藝術獎的沉浸式空間投影作品『巢』、小犬工作室和三貓俱樂部聯手的『和平島公園淋浴間』地方生活創作展、在地藝術家莊英信及謬園團隊共創的百艘漂流木船藝術永續裝置，以及由Simple Life簡單生活策畫的以物易物及二手雜貨環保主題市集，還有氣味工作坊、生態美食交流、遙控帆船體驗等豐富內容。

和平島公園總經理黃偉傑提及，觀光不是一昧的滿足外來遊客的需求，必須考量及溝通地方居民的想法，找出地方發展的共識，才是國際永續旅遊的精髓。和平島擁有豐富自然資源、地質地形、人文史蹟與生物的多樣性，而和平島公園就是相當具代表性的基隆景點。

黃偉傑說，除原先基隆冬季氣候的考驗，這2年的疫情影響，讓團隊不斷思考如何開拓市場新契機。此次在北觀處支持下舉辦的「掀風 潮」系列活動，與策展團隊連動地方進行共創，從和平島公園的不同角度，體驗和平島多元豐富的生活，期望為地方注入更多活力。