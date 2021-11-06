本周日（11/7）進入立冬，天氣也逐漸轉涼，冷空氣接連南下，導致氣溫暴跌，下周平地最低氣溫將可降至12、13度，也讓人開始重視保暖與進補，「扶原中醫診所」近日在粉專提醒，有三高疾病患者遇到冬天，要更注意血壓狀況，並分享3個立冬養生保健重點，還指出進補別亂吃，否則可能越補越累。

「扶原中醫診所」在臉書粉專提到，立冬代表冬季的開始，天氣不僅會越來越冷，而且也會更加乾燥，因此就保養而言，保濕一定要做足，有三高疾病的患者，平時除了做好保暖，血壓監測要更認真，另外，從陰陽角度來說，冬季屬陰盛陽衰的季節，人體陽氣隨之潛伏於體內，因此養生保健就格外重要。

1.睡眠養身

立冬後建議民眾早睡晚起，早睡能夠顧護陽氣，晚起則可養陰守精，不過並非要睡到中午或下午，睡飽才是重點，有利身體陽氣生長，另外，適當睡午覺也有利於陽氣潛藏、陰精蓄積，且盡量不要太晚睡，或夜生活過於豐富，盡量在晚上11點到凌晨1點入睡，讓身體有足夠的時間修復，而老年人避免起得太早，起床後先讓身體適應外界的氣溫，再緩緩起身，才不容易出現心血管疾病。

2.運動強身

冬季氣溫低，讓人總是懶洋洋的，甚至不太想動，但冬季運動非常重要，適量的運動可增強身體抵抗力，用以抵擋細菌病毒的侵襲，而冬天時人的四肢較為僵硬，因此運動前熱身格外重要，建議先做肢體伸展、晨間慢跑及適量鍛練，身體出了一些汗後，再進行較高強度的健身運動。

3.藥膳進補

冬天進補，不只靠運動與睡眠，飲食也非常重要，女性重在溫補氣血，男性則強調滋養肝腎。飲食上遵循「秋冬養陰」原則，多攝取桂圓、黑木耳、海參、深綠色蔬菜等食物，能有滋陰潛陽的效果。

每到立冬，大家就會喝薑母鴨、羊肉爐等進補，但有些人則會越補越累，甚至沒補進精氣，身體反而越來越差。主要是台灣氣候偏濕熱，冬天時也不會冷到下雪或大地結凍，因此台灣較適合溫補、平補或涼補。

而冬令進補中常見的麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等，其實都屬於燥補，並不適合多數台灣民眾，對於有些常熬夜、飲食不均衡、長期疲憊、作息不正常或有慢性病的患者來說，反而容易補到肝火過旺、血壓上升，使人越補越累，因此建議民眾在進補時，可以添加豆腐、白蘿蔔、馬鈴薯、大白菜、菠菜等食材，能夠幫助主食清身體的熱、養冬天的肝。