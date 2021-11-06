味全龍隊本季不僅作客台南一勝難求，在台南吞下11連敗，甚至只要客場面對統一獅同樣與勝利擦身，本季客場面對獅隊苦吞14連敗，龍隊總教練葉君璋也不解，「沒有藉口，只能想辦法贏。」

龍隊昨天推出新洋投柯西諾先發，但他中職初先發表現並不理想，僅投3局失掉4分（2責失），投出2次三振、4次保送，被敲2安、吞下來台首敗。

葉總表示，沒想到柯西諾會是這樣的狀況，昨天他是真的投不進去，似乎對中職的投手粉不太習慣，比賽中看到他一直在摸紅土跟投手粉，應該還在適應中。

事實上昨天龍隊看似有大好機會能夠贏球，但未能一舉擊倒獅隊先發投手胡智為，反倒自家牛棚崩盤，最終以7分差吞敗。葉總表示，雖然對獅隊客場一勝難求，但龍隊上半季對獅隊僅拿2勝，來到下半季取得3勝，「只要下半季比上半季進步、明年比今年進步，有進步才是更重要的。如果一直去想對哪隊打不贏，搞不好也會影響到對其他隊，有進步就OK。」

被問到今天該如何破解「台南魔咒」與搶下客場對獅隊首勝？葉總開玩笑的說：「就是打完9局分數比他們多1分就對了。」