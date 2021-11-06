經典小說改編電影《哈利波特》在全球創下驚人票房，捧紅三位男女主角外，許多配角外型和演技也都不俗；在系列電影第三集《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》中，有一名飾演反派小女孩的英國女星金維維高恩（Genevieve Gaunt），鏡頭不多卻令影迷印象深刻，之後疑似因長得太美被換角，但過了15年30歲的她，外貌卻不如小時候令人驚艷。

電影《哈利波特》在完結篇後，熱潮依舊不減，三位男女主角也各自在戲劇領域有不同成就，電影也開拍前傳或舞台劇，每每有新的相關訊息都會掀起熱烈討論；在系列電影中有不少配角表現或外貌不輸主角，其中在第三集《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，由英國女童星金維維高恩飾演史萊哲林的一位女學生潘西帕金森，精緻五官和可愛學生妹頭，站在反派學生群中特別亮眼。

金維維高恩才14、15歲就美得不像話，但這卻變成她失去繼續演出的原因，小說作者JK羅琳曾透露，自己很不喜歡「潘西帕金森」這個角色，因為她集結討人厭的各種性格，像是講話刻薄和態度囂張狂妄，在書中還特地以「面貌醜陋、像獅子狗」來形容；因此金維維高恩和角色在小說裡的形象差距太大，JK羅琳在之後電影中有「潘西帕金森」的鏡頭，都換成別的演員。

儘管金維維高恩只在電影出現幾個鏡頭，但她小時候厭世又高冷的美貌就令觀眾難以忘懷，她在離開劇組後也和電影中一些演員保持聯繫，還有合照流出；不過，有網友發現金維維高恩的IG，在經過15年時間，30歲的她已經少了當年令人眼睛為之一亮的高冷美，臉上輪廓變得更柔和，就像是隔壁阿姨般親切的模樣。