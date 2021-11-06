澳洲16歲以上人口的疫苗完整接種覆蓋率今天達到80%。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，這是澳洲朝全世界疫苗覆蓋率最高國家之一邁進的「重大里程碑」。

人口2500萬的澳洲一度是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零策略的優等生，但Delta變異株導致疫情快速傳播，因此轉變為與「病毒共存」政策。

路透社報導，莫里森在臉書（Facebook）發布影片說：「澳洲又達成一個重大里程碑，現在達4/5（人口接種疫苗），這是不是很棒？這是澳洲全國努力達成的成就。」

雖然澳洲聯邦政府並未強制民眾接種疫苗，但州政府及領地政府強制許多行業員工與工人必須接種疫苗，未接種疫苗的人將被諸多活動排除在外，例如上館子或去演唱會。

澳洲1日自疫情爆發以來首度鬆綁國際邊境限制，但僅限疫苗高覆蓋率國家的已接種旅客入境。

媒體報導，維多利亞州（Victoria）首府墨爾本出現約3000人展開和平抗議，反對強制接種疫苗。維州在整個疫情期間6度施行封鎖，時間長達近9個月。

澳洲過去數個月時常出現反疫苗遊行，但規模都不大。民調顯示，全澳洲的反疫苗比例僅為個位數。

不過，澳洲各地的疫苗接種率卻呈現差異。在人口最多的新南威爾斯州（New South Wales），符合施打疫苗資格的民眾近9成已完整接種，首都坎培拉更是高達將近95%。但在人口稀少的北領地（Northern Territory）與西澳洲（Western Australia），僅有約65%完成接種疫苗。

澳洲今天回報1558例確診，10例病故。