「16屆台灣廣告節」在松菸誠品表演廳盛大舉行，現場匯集來自廣告、公關、媒體代理、數位傳播等業內頂尖人士，以及學術界和傳播科系的學生熱情參與。籌備會主委程懷昌表示：「透過廣告節的主辦，讓台灣傳播業界有了個很棒的交流平台，今年受疫情影響的層面雖大，但我們看到透過無比的堅毅和韌性，廣告人發揮創意的本質迎接挑戰，不僅成功對抗疫情帶來的環境改變，還創造出更多無限可能。」

今年廣告節依往例頒發：「傑出廣告人」、「資深廣告人」和「創意戰鬥營競賽」等獎項，而「廣告名人堂」得主則由傳播業與學界皆享有盛名的鄭自隆博士獲得。幾位年度「傑出經營人」獎得主與論壇嘉賓，不約而同分享到如何在逆境中創造機會的經驗與心法，對與會業界新生代與學子來說，皆是寶貴的一課。

主題論壇嘉賓，“LINE”台灣行銷部品牌行銷副總經理陳文琪表示：身為擁有2100萬使用者的社群媒體，肩負責任非常龐大，每天都有大大小小的挑戰，疫情爆發當下，只想著如何將突如其來的風險降到最低，以及用韌性在艱困的環境下解決問題。五月疫情嚴峻的開端，不到一個星期，LINE Taxi就推出送蔬果箱的服務，同時解決計程車司機與農夫的問題，在困境中開創新局。

華視新聞主播葉映彤提及電視台受病毒傳播的那段時期，更加能體會身為傳播人的社會責任，認為「保守初心與做正確的事，是發揮強大韌性的根本」。政大傳播學院副院長張郁敏博士表示，再度發生令人措手不及的緊急狀況時，無論師生都更有經驗應對，且使出十八般武藝般的各種創意思考，來因應疫情管制的各項限制，並慶幸最終能克服困難，可見「創意是發揮韌性的最佳工具」。

論壇最後由引言人，也是台北市廣告代理商同業公會理事長鄧博文，為所有嘉賓分享的內容做出總結：面對逆境時只要「拿出勇氣面對它」、「用創意思考還能做什麼」，並且「以同理心思考」，就能展現出韌性，創造更偉大的可能。

「韌性，讓人逆勢前行」論壇，由（左起）聯廣集團執行長程懷昌、新聞主播葉映彤、政大傳播學院副院長張郁敏、LINE台灣行銷部品牌行銷副總經理陳文琪及偉門智威執行長鄧博文等，分享傳播趨勢和洞察。(圖/台灣暨台北市國際公共關係協會 提供）

今年度所有傑出廣告、公關、數位等經營人獎得主與頒獎人大合影。（圖/台灣暨台北市國際公共關係協會 提供）