60歲保全失業再求職 「幫電玩店領錢」成詐騙車手遭逮。

60歲保全失業再求職 「幫電玩店領錢」成詐騙車手遭逮。

60歲新北市胡姓男子原本從事保全工作，日前遭到辭退，他在網路看到求職小廣告，對方表示月領千元以上，是負責幫地下賭博電玩，因不想遭檢警查緝，所以「業務員」要到提款機領出現金，胡算算每月薪水至少有3萬5000萬以上，喜滋滋上班，並依指示到處去領錢，但只領2次警方就找上門，原本他是幫詐騙集團當車手，被捕後依詐欺罪送辦，悔不當初。

中正一分局指出，詐騙集團因缺車手，在報紙、網路刊登小廣告，藉此吸引二度就業或急於用錢的民眾，歹徒向民眾誆稱，賭博電玩每天現金流量大，所得還要匯回總公司，要去提款機將錢領出，才不會被檢警發現。

50歲陳姓男子因為這種方式加入詐騙集團，當車手一陣子後表現良好，被提升成車手頭，再用相同的手法，陸續吸收14名求職民眾，每天指揮他們去提領詐騙所得，9個月來共領取33名被害人220萬元。

中正一警方經循線追查，日前逮捕陳男，以及旗下的車手，胡姓男子就是其中之一，他向警方感嘆，自己因保全失業，又因年紀偏大求職不易，想說好不容易找到待遇還不錯的工作，沒想到竟是詐騙集團，真是悔不當初，警方訊後將眾人全數移送法辦。

中正第一分局呼籲，打工求職應尋求正當管道，詢問相關公司登記，是否為政府立案之公司行號」，另外如要求提供金融帳戶、存摺、金融卡、密碼，或是要求提款，就是詐騙，希望民眾特別小心。