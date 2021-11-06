國防部長邱國正日前在立院表示，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻。針對兩岸關係緊張，是否可能開戰？國民黨智庫「國政基金會國安組」召集人、前立委林郁方認為，目前從中美情勢的發展來看，美國是不可能讓總統蔡英文台獨，因美方是有底線在的，那底線就是避免戰爭。而台灣若沒真正實施台獨的狀況下，中方也不會隨意出手。

針對兩岸未來的局勢，林郁方6日接受香港媒體《中評社》專訪時表示，因有戰爭的氛圍但實際上不會發生戰爭，最得利的當然是民進黨，因此恐怕兩岸議題不再是國民黨的資產，不是不重要，而是可能沒法替國民黨加分，有時甚至會減分。他認為國民黨接下來處理兩岸關係議題要非常謹慎小心。

林郁方指出，目前從中美情勢的發展來看，美國是不可能讓蔡英文真的台獨，美方對中方雖然在各方面很強硬，但美方是有底線在的，那底線就是避免戰爭。可從過去一段時間，拜登主動打電話給習近平，以及美方釋放華為財務長孟晚舟等等跡象，都可看出端倪。美國可以和中國競爭衝突，但這衝突並非武裝衝突，不要在戰場相見，這是美國要守的底線。

林郁方也認為，台灣若沒有真正實施台獨的狀況下，中方並不會隨意出手，但中方會保持強大力量，在政治、軍事、外交上都會有動作，但大家都會避免戰爭的出現。

被問到民進黨在任何大小選舉打出抗中保台牌，就有很高機會獲勝嗎？林郁方表示，過去台灣民眾怕兩岸打仗，國民黨可以扮演穩定兩岸關係的角色，也替許多台灣人或台商創造財富，所以大家很滿意。可是慢慢的因為太久沒有打仗，民眾對戰爭的恐懼也愈來愈低。

林郁方接著指出，未來地方選舉，因和意識形態、兩岸關係較無直接關聯，國民黨還有機會獲勝，但若遇到大選牽涉到關鍵的兩岸問題，可能要贏的機會就不高；這時國民黨就要因應這種狀況，可能就要更重視公共政策，比如年底將舉辦投票的四大公投等等。他也建議，國民黨必須發展出新的公共議題，不必在兩岸關係或外交上有太多琢磨，因要等民進黨政府自己犯錯，國民黨自己要創造一個武器出來是很難的。