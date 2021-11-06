大陸火鍋巨頭海底撈日前宣布，將在今年底前逐步關停300家客流量較低、業績表現較差的門市，消息一出後引起市場熱議，台灣網友擔心是否會影響到台灣門市，但有人認為，台灣海底撈到現在都一堆人排隊，沒有理由關店。

海底撈股價自今年2月創下歷史新高後，股價一路下跌，迄今跌幅已逾75%，市值蒸發3500億港元（折合新台幣約1.25兆）。

海底撈5日發布公告，該公司已決定於今年12月31日前，逐步關停300家客流量相對較低、經營業績不如預期的門市；另，海底撈為改善集團經營表現，將展開「啄木鳥計畫」，持續關注經營業績不佳的海內外門市，並採取改善措施，適時收縮集團的業務擴張計劃。

消息傳到PTT，大批台灣網友討論熱絡，「還不錯吃啊，只是我覺得貴就是了」、「其實就是食材新鮮，服務好到跨張，至於湯頭我覺得輸鼎王、小蒙牛」、「東西不錯，但真的太貴」、「賣吃的市值搞這麼高哦」、「覺得不錯吃，服務好」。

有部分網友發現台灣海底撈在積極展店中，擔憂此次調整是否會影響到台灣門市營運，「台灣這邊似乎也在瘋狂展店，我看到有些家樂福的賣場也要開海底撈，驚覺不妙」、「臺灣的生意還行哪，難道會全面退出？」、「台灣別倒呀，我還沒吃」。

然而，大多網友認為台灣海底撈生意火爆，每次去都大排長龍，不大可能關到台灣，「台北瘋狂排隊啊」、「因為台灣的店都大排長龍，好賺當然要展店啊」、「好吃，台灣的店生意都超好」、「沒關到台灣的吧，這邊的還算穩」、「台灣這幾家生意這麼好，沒理由關」、「結果台灣準備開西門店」。

海底撈於台灣共有14間門市，從2015年進軍台灣開設一號店，迄今仍人聲鼎沸，不時就會出現排隊人龍，近期將插旗萬華區，進駐家樂福桂林店美食街樓層。