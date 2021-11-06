國台辦發言人朱鳳蓮5日公開點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人為極少數「台獨頑固份子」，禁止三人及其家屬進入中國大陸與香港、澳門地區，也限制其相關機構與中國組織、個人合作。對於蘇貞昌認為「被列進去就代表很愛台灣，是很光榮、驕傲的事」。東華大學教授施正鋒直言，他應該要覺得丟臉。

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朱鳳蓮指出，大陸正告此類台獨頑固份子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。大陸方面將依法對台獨頑固份子追究刑事責任，終身有效。

對於蘇貞昌回應被列台獨頑固份子稱「很榮耀」，東華大學教授施正鋒6日接受《中天新聞》專訪時表示，其實蘇貞昌應該要覺得心虛，因為民進黨上上下下，從早期創黨的黨內先進，對台獨是戒慎小心的，甚至包括很多創黨前的黨外人士都會到日本、美國，然後跟台獨聯盟合作、受訓，或是資助這部分，但是到後來，台獨聯盟要回民進黨時，民進黨的人反而不希望台獨盟的人回來搶資源。

施正鋒直言，「從過去阿扁總統撇清民進黨沒有台獨黨綱，是公投台獨黨綱，到現在蔡英文時期，坦白說，國台辦將這3人列為台獨，包括蘇貞昌，他應該要覺得不好意思，他們可能連自己是台獨都說不出來，連嘴巴喊台獨都沒有的人，老共竟然把他們列為首二，我是覺得不好意思，應該要很丟臉才對吧！」。

陸委會5日晚間發新聞稿反擊，表示不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由，陸委會將研議適時採取必要反制與防範措施。