針對國民黨籍民代指稱行政院長蘇貞昌在2012年3月間曾於臉書貼文，質疑馬政府當年開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口政策，行政院發言人羅秉成今日表示，馬英九政府當年決定開放含萊劑的美牛進口時，國際間根本尚未訂出安全標準，但馬政府卻在尚無國際安全標準的情形下，仍一意孤行執意進口，相關歷史在網路上均查得到。

羅秉成表示，當聯合國國際食品法典委員會(CODEX)於2012年7月5日通過萊克多巴胺安全容許量標準後，蘇院長隨即於隔日以時任民進黨主席身份對外宣布，在野黨將持續以守護國民健康的立場，參考「國際標準」監督政府，事實也證明，馬政府在當年在野黨的強力監督下，始遵從國際標準開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口。

羅秉成指出，國民黨如今所提出的相關質疑，不僅彰顯蘇院長守護國民健康、尊重國際標準的一貫立場，更突顯出國民黨在進口含萊劑肉品政策立場毫無標準，僅為一黨之私，批評合於國際安全標準的美豬為「毒豬」、「瘋豬肉」，罔顧台美關係，也無助台灣進入國際自由貿易體系。

羅秉成重申，政府必定持續以守護國民健康，參考國際標準、科學證據為前提，進口安全無虞的肉品，請民眾安心。