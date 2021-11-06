新北市新店警分局今（6日）聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為，取締違規改裝及噪音車輛。（新店警分局提供）

新北市新店警分局今（6日）聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為，取締違規改裝及噪音車輛。（新店警分局提供）

新北市新店警分局今（6日）聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為，取締違規改裝及噪音車輛。（新店警分局提供）

新北市北宜公路(台九線)及106縣道每到周末假日，經常可以看到改裝車及大型重機於山道中奔馳，超速及噪音情況屢見不鮮。據資料顯示，新北市整體交通事故死傷以機車族占了9 成， 其中18至24歲年齡層為機車事故死傷最多族群。

為降低機車事故，新店分局將北宜公路列為重點防制路段，除以巡邏、交通稽查方式提醒駕駛放慢車速，也密集編排移動式測速照相，另外今（6日）聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為，取締違規改裝及噪音車輛，共開立變更車體設備14件、無照駕駛2件，超速50件。

警方說明，不少年輕朋友因駕駛經驗相對不足，防禦駕駛觀念薄弱，在追求速度感的同時，如遇突發狀況容易反應不及進而發生交通事故。因此，無照、越級駕駛及超速一直為警方取締重點。新店分局統計北宜公路今年1月至10月，共計舉發無照駕駛157件、越級駕駛57件及超速5833件。

新店警分局呼籲，上路除遵守交通規則，防禦駕駛觀念也很重要，時時保有危險意識，對於可能發生意外的情境，採取必要措施，才能避免潛在危險發生。警方會持續針對易超速肇事路段加強執法，以確保用路人的安全。