金門歐厝戰備道今天下午突起無名火，燒毀堆置雜草旁的建材，縣消防局出動7車20人趕往灌救。（金門縣消防局提供）

現場PVC管燃燒產生大量濃煙。（金門縣消防局提供）

現場堆放大量建材，其中3堆PVC塑膠管猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出。（金門縣消防局提供）

地處曠野的金門歐厝戰備道今天下午突起無名火，燒毀堆置雜草旁的建材，縣消防局出動7車20人趕往灌救，火勢在1個半小時後完全撲滅，估計延燒面積約1000平方公尺，起火原因由火調科調查鑑定中。

縣消防局救災救護指揮中心於下午12時57分接獲民眾報案，掌握歐厝戰備道旁雜草廢棄物發生火警，現場竄出濃濃黑煙，立即派遣第一大隊金城及金寧分隊各式消防車7輛、20人前往搶救。

消防人員冒著濃煙深入火場，發現火舌沿著歐厝戰備道火線向外圍延燒，現場堆放大量建材，其中3堆PVC塑膠管猛烈燃燒，大量濃煙不斷竄出，讓搶救工作更加困難。

現場指揮官李錫安率員快速佈線，並通報指揮中心加派水庫車及2台重機具怪手到場支援。第一大隊長陳參奇也隨後指揮部署4條水線，針對PVC管使用泡沫進行壓制，火勢在13時52分受到控制，14時16分撲滅，現場燃燒面積約1000平方公尺，起火原因及財損由火調科調查中。

縣消防局長王世祿說明，火警現場水源相當缺乏，加上大量塑膠材料助長火勢，還好搶救得宜，始未讓災情擴大。

該局提醒，金門地區久旱不雨，加上東北季風狂飆，火警常一發不可收拾，鄉親應多注意用火、用電安全，更不要隨意焚燒雜草及亂丟菸蒂，以減少災害事故發生。