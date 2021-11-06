「空靈系創作女聲」柯泯薰打頭陣，賽前帶來3首歌曲並擔任開球打擊嘉賓。（統一獅提供）

統一獅隊「獅吼音樂祭LIONS黑白唱」周末在府城登場，2天賽後除了分別有動力火車、艾怡良等知名歌手帶來演唱外，6日賽前邀請「空靈系創作女聲」柯泯薰打頭陣，特別帶來「遊樂」、「旅鳥」、「拋」三首歌曲，讓現場球迷感受美妙浪漫好歌聲，打動球迷的心。

連續2天賽前、賽後獅隊皆安排不同類型歌手進行演出，周六台南球場充滿文青音樂風，結合海島市集，邀請台南在地各種不同類型文創、輕食服務，也特別安排街頭藝人表演。

賽前也特別邀請「空靈系創作女聲」柯泯薰打頭陣，帶來三首歌曲，之後並擔任開球打擊嘉賓，柯泯薰說：「能夠受邀來台南棒球場演唱、擔任打擊嘉賓，有一種美夢成真的感覺，賽前看到每一個選手為了比賽練習準備、工作人員用心整理場地，打從心裡就是很感動，大家都很努力把每一件事情做到位。」

今日台灣鐵三角獅吼音樂祭特別邀請鐵三角總經理近藤和久擔任開球投手，藝人柯泯薰擔任打擊嘉賓，這也是柯泯薰首次站上打擊區，但開球時，被投手帥氣開球，嚇傻了，竟然忘記揮棒，有點懊惱。

本日獅吼音樂祭賽後將由「動力火車」接力開唱，將帶給現場球迷最棒音樂饗宴，用好聲音感謝球迷全季支持，期待在下半季最後幾場賽事一起齊心拼進總冠軍系列戰，朝二連霸目標邁進。