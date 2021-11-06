鳳山青年夜市今晚重磅回歸鳳山中崙地區，人潮擠到爆。（柯宗緯攝）

鳳山青年夜市今晚重磅回歸鳳山中崙地區，人潮擠到爆。（柯宗緯攝）

攤商笑開懷，出現久違的排隊人龍。（柯宗緯攝）

鳳山青年夜市今晚開幕，舉辦活動與民眾同歡。（柯宗緯攝）

鳳山青年夜市今晚開幕，舉辦活動與民眾同歡。（柯宗緯攝）

鳳山青年夜市今晚開幕，舉辦活動與民眾同歡。（柯宗緯攝）

高雄三大夜市之一的青年夜市今（6）日晚間重磅回歸！歷經數次搬家，這次選在鳳山中崙重新開幕，攜手165家攤商搶攻後疫情時代庶民經濟，並力邀綜藝天王吳宗憲主持，炒熱氣氛。今晚吸引上千民眾搶逛夜市，直喊要「吃爆」，名攤更是大排長龍，攤商見到榮景再現，笑得開懷。

有20多年歷史的鳳山青年夜市命運多舛，近年來數度搬家，2018年更從鳳山搬到前鎮凱旋夜市，改名為凱旋青年夜市，然而受到大環境及疫情衝擊，人氣及業績受到影響，業者幾經考量後，將原本的凱旋青年夜市一分為二分別為凱旋觀光夜市（近百攤）及鳳山青年夜市165攤。

這次鳳山青年夜市決定搬回鳳山中崙地區，緊鄰鳳山、大寮，也可望吸引前鎮及其他市區客群。鳳山青年夜市業者劉坤松指出，由於疫情逐漸趨緩，經歷疫情期間慘淡經營，這次看好商機，特地重金重新規劃商場動線，就是希望讓民眾可以安心逛夜市。

今晚開幕特別力邀綜藝天王吳宗憲主持開幕儀式及演唱，炒熱現場氣氛，響應政府5倍券商機，鳳山青年夜市與PGTalk必礦科技股份有限公司合作，方便民眾使用行動支付。開幕當天PGTalk新用戶下載購點再送消費金活動，現場還有眾多豐富商品提供抽獎。

鳳山青年夜市坐落在中崙、凱旋路口，總面積3000坪土地，規劃夜市7條街、停車場，推出165個攤位，包括名攤阿明哥滷味、不一樣滷鴨血、小鮮鹹水雞、尚蜂豆乳雞、阿Q凍圓等，再新增知名連鎖築地火鍋，星期四隱藏版三兄弟螃蟹等都將回歸，不少民眾相當期待，直說要買爆、吃爆！