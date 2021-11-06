30歲林姓女子涉嫌與父母、弟弟一同殺害了51歲張姓男子，據了解，林女為酒店小姐，為張男前往酒店消費雙方才結識。（翻攝自臉書）

有詐欺官司纏身、家住北部的51歲張姓失婚男子，上月底被發現陳屍彰化縣東螺溪，檢警查出為從事八大行業的林姓女子一家涉案。外傳張男的肚內被塞滿小石子，對此，警方拿出解剖影片證實肚內並無石頭，而彰化地檢署表示，張男頸、腹有出血狀況，但詳細死因仍待驗屍報告出爐。

有媒體報導，在解剖遺體時發現張男的肚內被塞滿了石塊。對此，警方拿出解剖影片指出，張男的肚內並無石塊，法醫也無表示張男的腹部、胃部有石塊。

據了解，檢警會同法醫初驗張男的頸部、腹部皮下有出血情形，但並非致命傷，詳細死因將待驗屍報告出爐，一般以流程來說需耗費2個月，而此案因受社會矚目，將會加快處理流程，以盡快釐清張男的死因。

回顧此案，張姓男子於10月29日被人發現陳屍於東螺溪，全身被綁上重達40公斤空心磚、雙眼被黑色膠帶封死，頭腳遭綑綁、套上黑色塑膠袋，屍體早已腫脹難辨，死狀悽慘。檢警花費3天才透過指紋比對確認身分就是失蹤的張男，並將涉案的林女一家人陸續拘提到案。

涉案的林女、林父、林母、林弟等4人，在法院召開羈押庭庭訊時改口坦承預謀殺人，林父指稱，女兒經常向他們抱怨受到張男的欺侮與性虐待，不捨她受委屈才決意殺人。

此外，四人針對如何用繩索勒斃張男、棄屍方式、棄屍地點等，均經過縝密的討論與規劃，也事先勘查路線；林女則於10月中設局邀約張男南下彰化遊玩，一家人還佯裝熱情友善歡迎他入住過夜，豈料卻成了張男生命最後旅途。

彰化地方法院庭長黃齡玉表示，羈押庭法官認為，林女等4人坦承犯行，眾人對犯案過程陳述一致，交代犯罪計畫詳細，而林母、林弟參與程度跟主謀犯罪相符，認為已無串供及湮滅證據之虞，因此予以10萬元交保，但限制住居。