歷史逾80年的「一樂酒家」目前由藥師父子吳嘉文、吳至鎧推動修復中，修復工法保留許多傳統建築技術，相當具有特色。（呂妍庭攝）

歷史逾80年的「一樂酒家」目前正在進行修復工程，與父親投入心力、經費修復老宅的藥師吳至鎧（左），6日親自大家介紹、導覽老屋建築工法和傳統材料。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府今舉辦「嘉憶老屋」計畫成果發表會，特意選在尚在修復中的「一樂酒家」進行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今舉辦「嘉憶老屋」計畫成果發表會，特意選在尚在修復中的「一樂酒家」進行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今舉辦「嘉憶老屋」計畫成果發表會，特意選在尚在修復中的「一樂酒家」進行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今舉辦「嘉憶老屋」計畫成果發表會，特意選在尚在修復中的「一樂酒家」進行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今舉辦「嘉憶老屋」計畫成果發表會，特意選在尚在修復中的「一樂酒家」進行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今舉辦「嘉憶老屋」計畫成果發表會，特意選在尚在修復中的「一樂酒家」進行，一手推動老屋修復的「七星藥局」藥師父子吳嘉文、吳至鎧除希望逾80年歷史老建築修復回原貌，也透露未來空間將活化成「藥史展示館」 保留部分空間展示酒家內部陳設。

文化部委託辦理「私有老建築保存再生計畫」，主要由屋主自行提案申請，再由地方政府輔導進入地方初審及文化部複審，今成果展地點「一樂酒家」是計畫修建補助案例之一，也是日據時期民雄市街木結構建築典型代表，迄今80年歷史，因社會變遷幾經轉手已毀損不堪，日前才由吳嘉文、吳至鎧父子買下。

吳氏父子希望修復成原貌，一方面保留在地唯一留存的酒家建築，另一方面活化成「藥史展示館」，由於經費龐大，在文觀局協助下，向文化部申請保存再生計畫，獲修復補助337萬，也是目前全縣申請補助比例最高的案例。

文觀局表示，全縣目前已累積輔導超過40件申請案，其中14案獲得文化部私有老建築保存再生計畫「建物整修補助」，4案獲「文化經營租金補助」，合計金額高達2300萬元，今年更主動協助弘道老人福利基金會，將其在東石鄉港墘村租賃的社福據點，屬傳統民居的林氏古厝，以「港墘暖一點」提出建物整修補助，也協助六腳鄉潭墘村頗富盛名的「用九柑仔店」，結合在地居民與社區組織提出文化經營補助。

文觀局透露，林氏古厝、用九柑仔店9月提送文化部複審獲極高肯定，幾乎分文未減通過審查，希望本計畫後續能更積極串連民間力量，加深計畫公益性與連結在地永續性，至於今天的成果展，也首次結合南華與中正二所大學，展示長期深耕大林與民雄推動「大學社會責任實踐」成果，希望藉此吸引更多縣民、在地青年與大學生關注嘉義縣內具特色與魅力的私有老建築，並投身參與。

今計畫成果發表會由縣長翁章梁親自主持，立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、縣議員林秀琴、陳文忠、黃芳蘭、林淑完、林于玲都一同前來共襄盛舉，翁章梁說，老屋是承載在地共同記憶的空間，嘉義縣已通過18件補助審核，感謝南華、中正大學用心經營，在學術單位、地方政府的努力以及中央的補助下，未來將有更多老屋記憶能被保存。

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