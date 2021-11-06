10月底在香港舉行了渣打馬拉松賽，但因新冠肺炎疫情緣故沒有邀請海外選手，不過這次的比賽仍然相當有看頭，香港好手黃啟樂在最後的100公尺超越日本選手城武雅奪得冠軍，僅以4秒之差贏下對方，但今天要介紹的人並不是冠軍，而是來自日本的城武雅，他是因為出差緣故才會待在香港！

這也難怪大會中竟出現難得的「海外選手」，42歲的城武雅4月份因貿易工作出差到香港僅半年時間，由此可見他會參加這場馬拉松賽完全是個意外，而且還拿下了亞軍，說他是「順道」來參賽的一點也不為過，但他擁有深厚的馬拉松底子，才敢來挑戰這項香港最盛大馬拉松賽事。

城武雅在日本就是田徑好手，在長跑、馬拉松及超馬賽事都有奪冠紀錄，5000公尺個人最佳紀錄是14分58秒，也曾代表日本出征葡萄牙舉行的IAU越野跑世界賽，更厲害的是他並不是以田徑起家的運動員，學生時期他專攻網球，出社會才開始接觸田徑運動，可見他擁有跑道上絕佳的天賦。

而年紀漸長的他漸漸把重心轉向強度相對低的馬拉松，這次公司外派他到香港出差，又剛好遇到新冠肺炎影響，才會讓他一待就是半年，不過他卻因緣際會參加了這次的比賽，更差點拿下冠軍，而且他同時還要兼顧工作，或許能訓練的時間真的不多，完全是靠著過往經驗才能繳出好成績。

香港渣打馬拉松賽是香港最大型公路長跑比賽，1997年至今由渣打銀行冠名贊助，2014年台北也尾隨加入，而這項賽事是田徑總會主辦、合辦的香港六大長跑賽事之一，每年都吸引世界好手前來參加，2012年首獲國際田總(IAAF)認可為銅級道路賽事，2016年則正式獲國際田總升格為金級道路賽事至今。