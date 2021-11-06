疫情警戒降級，開放八大場所營業，台北市信義區夜店日前重新復業，湧現大批人潮，綜藝天王吳宗憲6日凌晨1點多在臉書PO出現場影片，秀出多位辣妹勁歌熱舞畫面，大笑說：「原來這就是夜店！我會不會太老土了一點～」影片中還驚見曾被封為「驚世夫妻」的王世均、洪曉蕾。

原來當晚是王世均與洪曉蕾女兒生日，吳宗憲稱10年沒去過夜店，會錄影是因為好不容易夜店開放，去見識一下，但他說當晚只坐個半個鐘頭，對夜店早就沒興趣。對於有網友認為還在疫情期間，看到影片中的人都沒戴口罩，希望他減少出沒公共場合，吳宗憲回應：「那個是戶外，應該還好，人也就是眼睛看到的那一點而已，哈哈哈，真的還蠻安全的。」他也透露日前打完第二劑AZ疫苗，壯得跟牛一樣沒不舒服。

此外，《全明星運動會3》日前公布成員名單，胡瓜兒子胡釋安、徐乃麟兒子徐新洋加入成為亮點之一，網友好奇吳宗憲兒子鹿希派為何沒加入？吳宗憲表示：「他好好去弄他的音樂，游泳應該沒有人可以比他更快的，只是他的手是彈鋼琴的手，玩到受傷就不太好了！」