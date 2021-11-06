本周台股區間震盪之後，周五（5日）收高218點，使得台股周線5連紅，以周線格局來講，比較像是緩漲急跌模式，所以仍是多頭格局。日線部分在周五正式突破連結18034點和17633點所形成的下降壓力線，配合美股四大指數持續創新高，且美國公債殖利率下滑也對多頭有利，因此下周台股行情仍可以期待。

如果要說盤勢有瑕疵的地方，是周五成交量只有3263億，是呈現量縮，但周三量能3912億已經比9/6當天的成交量要大，所以9/6高點17633點要越過機率很大，至於18034點會不會過，當然要視未來成交量是否溫和放大而定。

目前聯電公布10月營收191億再度創下歷史新高，現在世界第四大晶圓代工格羅方德都已經說缺貨要到2023年，以聯電營收規模已經超越格羅方德情況下，其實聯電應還有往上的空間。

至於台積電，上次法說會說Q4要比Q3營收成長5%，所以也期待下周公布10月分營收能有突破性的表現，如此11月台股走勢將是可以期待的。從另外一個角度看台股，最高價的矽力ky已經逼近歷史新高，既然有股票持續創新高，那盤勢不會有太大問題；再者，過去弱勢族群如面板和航運，其實都有從底部慢慢脫離的現象，也就是說強者持續創新高，弱者以不再破底，那麼大盤就不會有太大回檔空間，年底之前仍可擇股布局。

基本上電子產業營收高峰都落在第三季，若10月營收還能持續創新高，那代表後續拉貨動能持續，這就是接下來可以選股的方向。目前10月營收所公布創新高的，可以留意鈊象，10月營收10.2億創下歷史新高，其前3季獲利超過50元，僅次於大立光和聯發科，今年絕對可以挑戰65元以上實力，而且真正旺季在明年1-2月，若再加上美國線上博奕事業發展順利的話，營收有機會再創新高。

再來，年底可能有作帳行情，金仁寶集團如金寶、智易最近表現不錯，康舒10月營收21.4億創新高，除了有低軌道衛星題材之外，又跨入Bloom Energy氫燃料電池的供應鏈，震盪拉回也可持續做留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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