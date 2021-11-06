電動車產業強勢崛起，該領域龍頭特斯拉（Tesla）銷售暢旺，受惠股價大漲，上月底市值突破1兆美元，特斯拉正式擠身兆元俱樂部，但有專家分析特斯拉前景，認為要達到符合當前估值的銷量、獲利有很大的難度，表示特斯拉當前的市值被高估1兆美元，股價可能下跌88%至每股150美元的價格。

美國租車公司赫茲25日宣布，將於2022年底前，向特斯拉訂購10萬輛電動車，特斯拉當日股價大幅飆漲，在短短1天內市值暴增逾千億美元，不僅突破1兆美元，成為美國市值第5的上市公司，也一舉讓馬斯克身價暴漲，擠下貝佐斯，成為全世界最有錢的富豪。

據《巴隆周刊》報導，對於特斯拉高達約1.2兆美元的市值，獨立投資研究公司New Constructs執行長川納（David Trainer）在報告中表示，特斯拉如今的估值被嚴重高估了。

川納解釋，特斯拉目前1.2兆美元的市值，代表著它的銷量要超越全球電動車市場的總量，且直到2030年，特斯拉的獲利能力也將一舉超越蘋果。

他分析特斯拉前景，若特斯拉要符合目前的市值，到2030年必須年銷售約3100萬輛汽車，才能證明當前市值的合理性，然而，這數量比他預期當時整個產業的產量還要多，

此外，一向是特斯拉大多頭的摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas），也不認為屆時特斯拉年銷量能夠達到3100萬輛，儘管該分析師給予特斯拉1200美元的目標價，但也僅預計特斯拉於2030年的銷量達800萬輛。

國際能源署（IEA）預測，到2030年底保守估計，全球電動車年銷售量約2800萬輛，不過在樂觀的情況下，則是預估屆時全球年銷售量高達約4700萬輛；但即便在後者的背景下，依瓊納斯的預測，特斯拉屆時仍需佔全球約7成的銷量。