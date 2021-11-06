穩懋（3105）董事長陳進財6日獲頒淡江大學名譽博士學位，他感謝母校淡江師長的教導，並指出學校具前瞻性，創立全台首家電算系，資工網通強項有目共睹。他表示，未來世界奠基在5G基礎上，5G的高速傳輸加上AIoT的應用，AI也將如虎添翼，三者都將發生在每個人的日常生活中，也不忘提及有關ESG的永續經營。

淡江大學6日舉辦創校71周年校慶慶祝大會。會中由校長葛煥昭頒授名譽博士學位證書予穩懋半導體股份有限公司董事長、會計系校友陳進財，並致贈由淡江大學文錙藝術中心主任張炳煌用數位e筆書寫的「學養豐厚 實至名歸」墨寶。

陳進財在南僑企業一路從基層到集團總裁，後領穩懋突破困境、成全球砷化鎵龍頭，在產業常扮演救火隊，身兼多家企業要職，並任國策顧問、工總常務理事，對國內財經及稅制給予適當建言，協助推動臺灣經濟發展，對產業、社會貢獻良多；剛毅果決的個性，讓眾多企業逆行而上，開創臺灣半導體事業榮景。

陳進財在經濟產業、社會服務、教育等領域付出皆不落人後。他現任「財團法人台北巿淡江會計教育基金會」董事長、淡江大學世界校友會聯合會總會長，整合校友資源，推動產學合作案，重視母校永續發展；曾獲選淡江大學第4屆金鷹獎校友，慷慨挹注母校，認捐守謙國際會議中心「穩懋廳」，提供資源，持續支持母校發展。

陳進財致詞時表示，淡江的特色是有良好的前瞻性，創立全台首家電算系，如今淡江資工系的表現也是有目共睹。學校著重在「超越」，以因應未來世界的變化，而未來世界則是在5G基礎上，「AIoT才會真正的完成」。5G的高速傳輸加上AIoT的應用，AI也將如虎添翼，三者都將發生在每個人的日常生活中。

陳進財也不忘提及，由ESG延伸出來的永續經營，淡江也成立了永續經營委員會。學校看到了未來世界的發展，提供學生們學習搖籃，從中接受未來會需要應用、會發生的學問，在後續職場上也將產生很大的作用。