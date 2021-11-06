桃園婦幼商品展6日起一連2天在桃園藝文特區綠一公園登場，首日特別規畫幼兒角色扮演活動，網路票選前30名的萌寶進入決賽，全都特別精心打扮。（蔡依珍攝）

桃園婦幼商品展6日起一連2天在桃園藝文特區綠一公園登場。(蔡依珍攝)

桃園婦幼商品展6日起一連2天在桃園藝文特區綠一公園登場。(蔡依珍攝)

桃園婦幼商品展6日起一連2天在桃園藝文特區綠一公園登場。(蔡依珍攝)

桃園婦幼商品展6日起一連2天在桃園藝文特區綠一公園登場。(蔡依珍攝)

每日抽獎有機會將電動機車騎回家。(蔡依珍攝)

桃園婦幼商品展6日起一連2天在桃園藝文特區綠一公園登場，現場規畫4大主題攤位，不論是使用現金或五倍券，只要消費滿500就可參加「豪禮3重抽」，尤其5日開跑的桃園購物節，上線首日登錄金額就突破2億元，鼓勵大家來桃園消費，天天抽機車、周周抽汽車、壓軸送好宅。

邁入第16屆的桃園婦幼展，因疫情首度從桃園巨蛋移師藝文特區，希望能擴大參與、降低群聚風險，疫後振興活動遇上好天氣，吸引近8萬人次遊逛，為了營造親子互動，首日也規畫幼兒角色扮演活動，家長無不發揮巧思，將兒女打扮成蜘蛛人、鬼滅之刃、黑魔女等，萌翻現場所有人。

經發局長郭裕信說，桃園市無論在結婚率或出生率，都是六都之首，人口成長更是冠全台，每年舉辦婦幼展是媽媽們選購孕嬰用品重要指南，今年度活動以「全家GO！購物趣」為活動核心，規畫「GO媽媽、GO寶貝、GO好用、GO好吃」四大特色攤位區，超過85攤業者共襄盛舉，許多攤商也祭出5倍券好康優惠吸客。

郭裕信特別提到，搭配疫後振興，今年活動豪禮獎不完，現場消費滿500元除了能抽價值千元以上的限量福袋，還可兌換摸彩券參加每日抽獎，有機會將電動機車、75吋4K藍光電視、洗脫烘洗衣機帶回家，最重要的是發票還可上網登錄桃園購物節，超過2000個、總價逾6000萬的獎項等你帶回家。

經發局提醒，桃園購物節5日開跑，只要10月22日起在桃園單筆消費滿500元的發票都能上網登錄，活動到明年2月15日止，不限桃園人參加，除了常見的傳統或電子發票，雲端發票只要先到財政部雲端APP綁定歸戶，上活動網站登錄後就不用逐筆輸入，鼓勵民眾多利用。

桃園市政府以3C工業重鎮做為基底，聯手四大電動機車品牌臺隆企業團-台鈴智慧電車eReady、中華汽車eMoving、山葉工業Yamaha、睿能Gogoro推出連續90天，【天天抽】電動機車；六大全球搶手汽車品牌中華三菱、福特六和、國瑞汽車、Toyota桃苗汽車、Honda及福斯汽車推出連續13週，【週週抽】汽車！獎品好康火力全開，自11月10日起，每日中午12：30直播開獎，力拼全台消費熱度有感破表。