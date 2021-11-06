辣模子涵（翁子涵）擁有天使臉孔和34D不科學魔鬼身材，時常在社群分享火辣身材，在網路累積高人氣，IG擁有超過百萬粉絲追蹤，近日她在社群曬出性感美照，胸前只用兩片布遮掩，火辣指數破表。

只見子涵穿上性感泳裝，正面僅用兩塊布遮掩，側面則是用幾條細繩連接前後，旁邊和後背幾乎全空，炸出渾圓雪乳和蜜桃臀，破尺度的火辣打扮，讓網友看了都快噴鼻血。

子涵曬火辣美照。(圖／翻攝自IG)

紛紛留言大讚「完美呈現，太辣」、「美翻了」、「性感迷人」、「沒有可挑剔的」、「沒有贅肉，真神」。子涵之前捲入連千毅小三風波一炮而紅，不過接連爆出吸毒、整容、被劉喬安仲介賣淫等負面新聞，為證明清白，她也發聲明澄清。

而經過半年的沉澱，如今子涵漸漸走出陰霾，不但去學畫畫、高爾夫陶冶性情，更開始練鋼管舞，積極充實生活，也會不時在社群分享近況，不過之前她被不肖業者假藉名義，向其他演藝人員邀約參與「特殊交友圈」，讓她趕緊發聲明澄清，也委託律師捍衛權益，希望同業人員接獲類似邀約切莫上當。