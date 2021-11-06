大陸是否可能對台採取軍事行動，成為近日政壇討論焦點。由於美日智庫及外媒軍研判極有此可能，但國安局長陳明通4日卻在立院透露，中共內部確曾辯論應否攻打東沙島，但他強調，在蔡英文總統任內，中共不會攻佔東沙島。對此，名嘴謝寒冰分析認為，陳明通這段話聽起來非常奇怪、不可思議，照理說情報資訊是不能公開透露的，尤其軍事情報照理是不能隨便說的。

國安局長陳明通昨透露，中共內部確辯論應否攻打東沙島。圖為東沙島。（圖/資料照，海巡署提供）

節目主持人、國民黨立委鄭麗文6日在《中天新聞》表示，台海現在到底危不危險？是不是兵兇戰危，蔡政府不能夠避免爆發戰爭嗎？不能夠藉由其他政經手段機制來確保和平嗎？讓人民天天生活在戰爭可能爆發的陰影之下，人民到底要相信誰？

台海最危險時機?蔡任內不動手? 兩岸局勢兩套說法 鄭麗文怒轟到底要相信誰｜熱搜發燒榜 @中天新聞

謝寒冰則表示，陳明通身為國安局長，掌握國家最高情報，照理來說不能對外直接說，若立委有需要，大可私下提供資料給立委，或請准密室協商，在國會備詢這樣公開講出來，難道他忘了前總統李登輝在1996年台海飛彈危機時，在演講活動公開稱中共打的飛彈都是空包彈，害軍情局在大陸的情治人員犧牲了不少人，陳明通到底有沒有考慮到這些後果？

謝寒冰指出，如果陳明通接收到的情資不是真的，那他是否有欺騙國會議員的疑慮？這樣又該如何處理？謝寒冰認為，陳明通這些話最好不要亂講，因為聽起來就非常奇怪和不可思議，大陸執政當局討論事情，怎麼會以蔡英文任期剩多久來討論要不要打東沙？

最後，謝寒冰續指，國安局長有很多機密資訊是不能對外公開的，正確的做法應該是私下提供資料給立委，或請准密室協商，退一萬步來說，如果真如陳明通所言，共軍不會打東沙，那蔡政府一天到晚在緊張什麼？