《論文門開箱》

前民進黨主席施明德日前爆料民進黨創黨主席江鵬堅具調查員身分後，近日更指控駐日代表謝長廷也是臥底。談到施明德，資深媒體人彭文正則透露，當年施明德剛出獄沒多久，自己曾當他的翻譯，施明德送他「承受苦難易，抵抗誘惑難」這10字。

彭文正5日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，1990前後，當時他在台視，施明德明德剛出獄沒多久，他住在台大對面的巷子裡，是透過台大一個學妹、已淡出政壇的前立委王雪峰，急急忙忙找上他。王雪峰說，「學長有一件事你敢不敢幫忙？」澳洲國家電視台來訪問施明德，我們需要一個翻譯，可是找了好多人，沒有人敢出來當翻譯。問他能不能幫這個忙，時間很緊急；當時他沒有很爽快的答應。後來他想了一下就說「好」，既然沒有人，就試試看吧。

彭文正接著表示，他並不認識施明德，以後也沒有太多聯繫。他聽說施明德住的巷子裡，樓下還有賣肉粽、燒酒螺，意思就是，還是被嚴密監控進出他家的人。彭文正說。他當時冒了一點小小風險，澳洲電視台也播出了，那是他第一次見到施明德，施明德後來有一些場合會跟他聯絡，因為在哪個當下，有人願意幫他一點忙。

彭文正指出，其實施明德有一句話影響他很深，施明德說「承受苦難易，抵抗誘惑難」，還跟他說「文正小兄弟，這句話給你做人生的一個參考」。這句話他左想想右想想，甚有道理。在這往後的二、三十年當中，看盡人生百態，確實覺得這句話非常有哲理，而且一直提醒他自己。

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