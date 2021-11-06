台中市后里馬場蛻成變全台最大馬術園區，市長盧秀燕6日出席開幕儀式。（陳淑娥攝）

擁有百年歷史的后里馬場打造全台最大馬術運動教育文化體驗園區，6日舉辦后里馬場暨花舞館開園活動，重新對外開放，目前規劃一年內免費入園。市長盧秀燕表示，后里馬場樂園兼具歷史、休閒、文化、觀光，一應俱全，歡迎民眾攜家帶眷到全台最大、最新的后里馬場旅遊。

市長盧秀燕表示，台中市旅遊景點豐富，今年10月更獲得國際旅宿訂房組織(Booking.com)肯定，成功入榜全球八大新興旅遊目的地，后里馬場具百年歷史，此處也是去年舉辦台灣燈會及先前舉辦花博的場地。

盧秀燕說，過去十年，市府花費將近百億元開發后里，未來后里馬場將以馬術為重點，成為培訓馬術競賽的重要基地，這裡同時也有許多以「馬」為主題的休閒觀光場域，歡迎全台民眾來后里觀光。

台中市觀旅局指出，觀旅局委託民間機構「台灣休閒運動科技股份有限公司」營運，打造全台最大馬術運動教育文化體驗園區，將馬場的古蹟，包含日據時代的場本部、場長宿舍等，規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，不只留住典雅日式氛圍，還可將馬術體驗推廣給大眾。

觀旅局表示，趁著開放熱潮，園區推出后里馬場寫生畫畫比賽，歡迎家長帶著小朋友來看馬、畫馬、認識馬的知識，為回饋民眾，目前后里馬場暨花舞館自6日起重新開園，一年內免收入園費。

此外，遊客除了造訪后里馬場外，還可順遊周邊觀光景點，包含麗寶樂園渡假區、后豐鐵馬道、后里森林公園、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、月眉糖廠、中社觀光花市及泰安鐵道文化園區、后里動物之家等。