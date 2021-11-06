2021 TAA國際Hi-End音響大展4日於君悅酒店熱鬧展開，首日邀請到行政院 沈榮津副院長以及總統府資政 顏志發先生出席開幕致詞，囊括八項大獎的TCMC台灣盃現代阿卡貝拉大賽社會組金牌得主「無限電人聲樂團」也到場為大家帶來精彩的表演，宣布為期四天的大展正式啟動。

2021 TAA國際Hi-End音響大展正式開幕 阿卡貝拉金牌得主表演助陣。(圖/社團法人台灣音響發展協會提供)

「無限電人聲樂團」由一群具阿卡貝拉多年演唱經驗之青年成立，團隊成員在音樂界活躍多年且有豐富演出經驗，曾獲2020 TCMC台灣盃現代阿卡貝拉大賽社會組金牌第一名以及2019日本富士阿卡貝拉大賽第三名等多項大獎，為近年受到各方注目的阿卡貝拉團體。TAA國際Hi-End音響大展特地邀請擔任開幕嘉賓，深厚唱功驚豔全場，演唱包括江蕙等一連幾首耳熟能詳的歌曲掀起開幕晚會高潮，用美好音樂為此次大展揭開序幕。

2021 TAA國際Hi-End音響大展正式開幕 阿卡貝拉金牌得主表演助陣。(圖/社團法人台灣音響發展協會提供)

TAA國際Hi-End音響大展今年邁入第31屆，每年都超過百間參展廠商共襄盛舉，展出商品豐富多元，除了Hi-End與Hi-Fi音響之外，更包括多聲道劇院系統、耳機擴大機、品牌耳機、音響零件、周邊線材等等，開展首日便吸引不少音響迷前來朝聖，今年適逢疫情減緩，預估今年的參展人數和去年相比將大幅增長。

每年可憑證免費兌換的TAA國際Hi-End音響大展紀念CD，今年的音樂主軸為「活力與療癒」，期許來訪的人都能在本屆大展中自在徜徉享受聽覺世界中，並在美妙的樂聲當中獲得深層的活力與療癒。選曲過程先從各家廠商提供的 48 首曲目中，經過五輪重覆試聽選出 28 首後，再交付陣容堅強的甄選評審團，評審團成員包括：蔡克信醫師、音響論壇劉漢盛總編輯以及八位資深的重量級發燒友，透過成員嚴謹的品評、投票，最後才依得票數得出收錄在專輯中的 13 首動聽作品。臺灣音響發展協會 理事長蘇節守表示：「選曲過程之所以如此大費周章，無非是希望製作出一張品質優良、值得收藏的紀念選輯，也希望藉此拉近與樂友們的距離，讓長久以來一直支持 TAA 的朋友們擁有一份共同參與的認同感。」

展覽期間除了有各種音響發燒器材可供參觀，今年與台北101和台北君悅酒店合作，持證即可享有包括台北101 高空88樓的景觀咖啡館「Bar88」等多家餐廳優惠，歡迎大家把握機會參加這場音響盛宴，更多活動訊息請至「TAA音響發展協會」網站查詢。

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2021 TAA臺灣第31屆Hi-End音響大展 展覽資訊

展出日期：2021/11/04~11/07

展出時間：每日10:00 ~ 18:00

展出地點：台北君悅酒店

TAA音響發展協會網址：https://www.taiwanaudio.org.tw

音響大展臉書專頁：https://www.facebook.com/taahiendshow/

聯絡電話：02-6618-1155

電子信箱：[email protected]