永豐實（6790）貫徹循環經濟理念，5日獲行政院環保署頒發資源循環績優企業循環組最高榮耀二星獎。進一步，永豐實預計明年於楊梅、清水兩廠，增設三套SRF固體再生燃料進料系統，提升鍋爐混燒比例，全力減少在地球上留下的痕跡，讓資源永續循環。

永豐實清水廠持續提高資源使用率，推動再生能源使用，將製程餘料處理後製成SRF固體再生燃料作為廠區替代燃料，達到減少化石燃料使用、廢棄物減量的雙重目的。自2017年起二年減碳15％，全廠廢棄物循環再利用率高達98.3％。

同時在新產品研發方面，持續推出減碳、減塑綠色商品，去年推出全球首創橘子工坊零添加水五合一洗衣金球，從生產製程、紙包裝到運送皆符合減碳環保需求，降減71％塑膠使用量，每年可降低4900公噸，約當12.6座大安森林公園的二氧化碳排放量。

永豐實表示，將持續以「提供消費者健康安心美好的生活」為使命，重視人才培育，透過不斷研發創新推出高品質、高差異化的紙品及清潔用品，並深化循環經濟，推動公司持續穩健成長。