民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會6日在台中市一連舉行四場，第三場在大里區，行政院長蘇貞昌到場致詞時強調，民進黨政府執政成果有目共睹，希望大家在公投案堅持「四個不同意」，不要讓國民黨再亂下去。

立委何欣純與市議員李天生、林德宇今下午在大里區舉行公投說明會，行政院長蘇貞昌、前立委陳柏惟、民進黨徵召中二選區參選人林靜儀都到場助講。

行政院長蘇貞昌先細數民進黨政府對於防疫、國家重大建設的成果，再針對核四、美豬、三接及公投等一一分析，他強調，「連國民黨的縣市長都反對核四，哪位民眾想要與核四為鄰，可以趕快舉手告訴我！」

蘇貞昌表示，公民投票落實主權在民，是民主最重要的精神，但2018年九合一選舉四點開票，還有一群人沒投票，甚至開票開到三更半夜，公投與大選切割，才能深化民主價值。蘇院長希望大家投下4個不同意，「不要再讓國民黨亂下去。」

何欣純強調，「重啟核四、三接遷離、反對美豬、公投綁大選」，根本就是4個極其離譜的議題，其實政府針對環保、能源、食安及公投機制等，都經過謹慎評估，民眾應該冷靜思考，投下對台灣最有利的「4個不同意」。

市議員李天生及林德宇說，4大公投案所帶來危機，對台灣環境、國際貿易及民主影響深遠，民眾一定要出來守護台灣，投下4個不同意票。

陳柏惟及林靜儀指出，公投案是為了環境、為了公平貿易，大家所做的一切就是為了台灣好，更希望台灣不要成為國際孤兒。現場主持人市議員張玉嬿、蔡耀頡呼籲公投案要投下4個不同意，接下來則是全力支持林靜儀，共同為陳柏惟討公道。