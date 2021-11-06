台南市立美術館2館11月活動連發，6日維也納啤酒節打頭陣，邀請各國外籍使節參加，逾千民眾擠爆4樓小平台，感受偽出國氛圍，館方接著舉辦森山市集、貴人散步與城市音樂節連續登場，月底前將聚焦南台灣觀光人潮。

南美2館去年森山文創市集與貴人散步節、城市音樂節聯合在南美2館舉辦，活動空前受歡迎，館方空間不足的腹地在2天內擠爆10萬人，一度遭批評動線規畫不良，遊客形同人體輸送帶，只能跟著人潮推擠前進。

去年空前人潮雖遭批評，卻展現南美2館的吸客魅力，今年11月連番活動再起。台南市觀旅局今年將森山文創市集與後兩者活動日期分開，管制進場人數並規畫場地動線，降低人潮。

南美2館6日晚間6時起，維也納啤酒節率先登場，1200人擠爆4樓平台，現場有DJ播放輕音樂配奧地利進口啤酒，邀請更多外國使節參加，提高台南市的國際曝光度。

維也納啤酒節去年首次開辦廣受好評，今年難得在疫情期間，感受偽出國氛圍，活動前就有超高詢問度，超過千人持南美館參觀票根入場，擠爆4樓小平台，參加者抱怨品質差，有些人盛裝打扮，乘興而來，卻早早離場，台南市觀旅局雖管制人數，現場仍大排長龍，並有不知道活動內容的好奇民眾跟著排隊。

台南市立美術館表示，11月除了2館有多場活動，1館將同時開辦日本知名插畫家奈良美智特展，屬療癒系藝術家，他的畫作在世界拍賣價格甚高，是屬於館內大展。

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