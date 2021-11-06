2021南投溫泉季啟動！首場「i慢玩-埔里溫泉知性之旅」6日在埔里鎮鯉魚潭風景區盛大開幕，縣長林明溱、立委許淑華、埔里鎮長廖志城邀請國人來埔里泡好湯、嘗美食，買優質農產品。

國內疫情漸穩定，防疫宅在家悶太久，民眾紛紛規畫出外旅遊，南投縣府也看好搶攻五倍券的觀光商機，林明溱表示，來南投泡湯嘗美食外，只要在南投縣消費滿200元，可參加發票登錄抽獎活動，上網登錄發票即可抽獎，有機會抱10萬現金回家。

「泡湯的好時節，呼朋引伴一起來埔里」，林明溱說，南投縣溫泉季，包括埔里、信義及國姓等3大溫泉季活動接力登場，埔里溫泉以碳酸氫鈉泉、溫泉特色餐及在地特色農產打造健康養生的秋之溫泉饗宴。

配合中央五倍券上路，縣府推出「南投玩很大·千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，即日起至明年4月30日止，來南投吃美食、泡好湯、旅遊，有機會中大獎。

林明溱指出，縣府重視溫泉產業發展，打造面積達50公頃的國際級福興溫泉區，爭取前瞻計畫重新打造東埔溫泉區，讓國人來南投泡好湯。

目前福興溫泉區土地標售作業已完成，業者陸續進駐，開始著手進行溫泉旅館設計興建，將成為享譽國內外的溫泉重鎮。

開幕活動沿著鯉魚潭畔還有各式各樣的特色美食、農產展售攤位，吸引民眾消費採購，環湖小火車也載著老老少少穿梭其間，南投觀光資源多，重振觀光產業。