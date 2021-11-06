美國中央情報局（CIA）先前承認，該機構曾正式研究過超感官知覺（extra sensory perception，ESP）等超能力；《太陽報》（The Sun）美國版4日更指出，根據已解密的文件，CIA曾讓靈媒「探索」約西元前100萬年的火星，並發現了火星人的蹤影。

《太陽報》報導，這項名為「火星探索」（Mars Exploration）的實驗於1984年5月22日進行，CIA與一名未具名的靈媒合作，希望其「探索」西元前100萬年的火星，可能是想比對其與地球的發展狀況。

這名靈媒聲稱，他在這顆紅色星球上看到「巨大的金字塔」、方尖碑、道路網，以及一些避難所；避難所內有不同的房間，但幾乎沒有任何家具或其他物品，火星人則在其中進行類似冬眠的沉睡，似乎是在躲避凶猛的風暴。他還告訴CIA人員，火星人「非常高但也非常瘦」，是「十分古老的人們，正在死去」，並稱「他們的時代已經過去」。

在CIA官方網站的問答項目中，該組織承認其確實曾有對「精神力量」的研究計畫，最早於1948年就出現在官方文件上，但直到1972年才正式立案，並於1977年變更該計畫的主管機關為美國國防情報局（DIA）；一開始該計畫的名稱為「星際之門」（STARGATE），後更名為「烤架火焰」（GRILL FLAME）。

當DIA於1990年代中期將該計畫交還給CIA後，後者認為這類遠距觀察能力「過於不可靠且不一致」，無法用於情報蒐集任務，因此決定中止該計畫。