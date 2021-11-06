當新竹街口攻城獅與新北國王賽前，場邊突然看到先前公布平均年薪高達700萬元，且擁有新封號「高老闆」的高國豪，跟坐在場邊一個身穿便服的黑人熱情進行別具心裁的「Hand Shake」擊掌動作，一問高國豪那個黑人是誰？他隨即回答，「法獅啊！」

「因為法獅才剛結束14天隔離，還在7天自主隔離階段，所以沒有辦法上場，」高國豪掛著招牌笑容說，「可是我看他這幾天來到訓練場地都悶悶的，似乎感覺沒有辦法融入團隊，整個人看起來也沒精神，所以我才發明這種我跟他專屬的擊掌動作。」

畢竟擁有旅美打球的多年資歷，高國豪隨即跟法獅談笑風生，法獅臉上也開始有了笑容，高國豪說：「畢竟他才來台灣，我希望可以讓他不要感覺很孤單，所以一直跟他嬉鬧，而且你別看他小小的，他可是很會跳的，絕對比我還跳得高一個頭以上。」

這就是高國豪讓人感覺格外擁有球星價值的地方，一看到陣中洋將一個人，他馬上想盡辦法跟洋將打屁聊天，試著可以讓洋將更快融入球隊，看到兩人相處情況，不知道內情的人，還以為兩人是多年好友，實際上法獅出關跟隊友見面都還沒滿1周。

就算坐擁高薪，高國豪的打球態度與做人處事方式，卻沒任何改變，反而是越來越謙虛，今天貢獻15分、11籃板及9助攻的準大三元領軍逆轉勝，賽後他的第一句話卻是，「我還有很多地方需要改進，大概太久沒比賽了，但在客場看到這麼多攻城獅球迷很開心。」