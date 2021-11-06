33歲大陸女星馬思純，5年前憑著電影《七月與安生》，和周冬雨一同獲得第53屆金馬獎影后，不過演藝事業看似要開始飛黃騰達的她，去年一度罹患憂鬱症，近期好不容易走出陰霾，還被拍到與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，今(6日)更爆出早已秘婚，引起熱議。
馬思純今年3月被拍到和小4歲張哲軒十指緊扣約會，爆出戀情，今微博更瘋傳有網友9月時，就留言祝福小樂（張哲軒暱稱）和馬思純新婚快樂，粉絲追問消息來源，他表示是盤尼西林吉他手劉家說的，強調消息千真萬確。
而有網友也發現，之前邊遠轉發張哲軒新歌時，發出雙喜符號，當時不了解除了新歌外，另一喜從何而來，現在覺得原來早有暗示，不過也有另一說法是準備要結還沒結，馬思純的小姨蔣雯麗還特地從英國回來，鑑定張哲軒值不值得託付。對於馬思純秘婚一事，外界都相當不看好，因為張哲軒爭議話題不少。
張哲軒之前被爆出喜歡約砲、不戴套、私生活淫亂等黑歷史，在樂團紅之前，還曾自曝被官二代女友養著，因此馬思純結婚消息傳出後，網友都驚呼「瘋了吧」、「我真的不理解」，但也有人認為這是她自己的選擇，會尊重她，目前馬思純還沒對此做出回應。
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