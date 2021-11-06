明天「立冬」，7日白天氣溫依舊溫暖舒適，但一到晚上，入冬以來首波冷空氣將正式南下，全台氣溫急轉直下，下周三、周四北台灣恐降至13、14度，並且一路冷到13日，預計下周末，冷空氣減弱，進入稍回暖的階段。

中央氣象局表示，今(6日)晚至明(7日) 全台還是溫暖偏熱，受鋒後的東北風影響，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾出現短暫陣雨；中南部仍然維持多雲到晴。氣溫方面，北部及東半部地區白天仍有27至29度，中南部地區高溫來到32、33度，清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22度左右，注意中南部日夜溫差較大。

溫度走勢圖可見下周三、周四是最冷的時候。（圖／翻攝自臉書 台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明晚至周一深夜(11/7~8)冷空氣夾帶水氣正式向南衝，北部、宜蘭北花蓮全面轉濕冷，中南部則是要到入夜後才有降溫的感覺。

下周二至周五(11/9~12)，乾冷空氣全面接手，除了東半部迎風的關係偶爾飄點雨，全台大多數地方天氣晴朗，但日夜溫差會很大，將近十度。從溫度走勢圖可見，下周三、周四預計是最冷的時候，北台灣恐降至13、14度，中南部低溫也終於會看見1字頭。台灣颱風論壇提醒，尤其要留意深夜至清晨的輻射冷卻，可能會有特別低溫的狀況。預計下周末，冷空氣就會減弱，進入稍回暖的階段。