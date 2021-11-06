ØZI。（新視紀整合行銷提供）

第12屆金音創作獎頒獎典禮今晚（6日）在高雄流行音樂中心登場，亞洲頂尖音樂人聚集現場、或以線上方式參與，大咖齊聚盛況空前，可惜發生意外插曲，香港歌手岑寧兒線上頒發「最佳創作歌手獎」時，工作人員放錯事前準備好的預錄影像，誤把該獎頒給ØZI，ØZI上台領獎並發表感言後，才發現真正得主是YELLOW黃宣。YELLOW黃宣上台領獎時氣氛尷尬，事後受訪表示：「我不知道怎麼解釋，太尷尬了吧，我都冒汗了。」ØZI的經紀人則表示，沒想到音樂人如此重視的獎，竟然會出這麼烏龍的錯誤，透露ØZI事後心情還好，只是還在驚訝中。

今晚現場開放1200位觀眾入場，成為疫情緩和後，今年第一個現場有民眾參與的頒獎典禮。羅大佑、盧廣仲、邰智源、HUSH、9m88等人擔任本屆頒獎嘉賓，日本「搖滾女神」LiSA也以線上方式頒發最佳搖滾歌曲獎及最佳搖滾專輯獎。羅大佑認為音樂人生命中最重要的2種情境，包括在錄音室裡，以及演出時面對觀眾的時刻，今將「最佳現場演出獎」頒予血肉果汁機。

典禮安排5段表演節目，除了康士坦的變化球、持修、孫盛希、血肉果汁機等演出，全球樂迷喜愛的YUNA也與9m88線上合唱。此外，高爾宣、唐仲彣、婁峻碩、芮德4人組成的CHING G SQUAD，今擔任頒獎人並為典禮揭幕獻唱，團員們因疫情影響相隔一年合體，婁峻碩上周六剛因腸胃炎發燒到39.2度，休養數日瘦了3公斤左右，人氣超夯的他，年底前已接2、30場商演。

本屆金音由李霈瑜（大霈）擔綱主持人，金曲常勝軍阿爆（阿仍仍）擔任評審團主席，共計3608件作品參賽，評審後由111件入圍作品角逐21個獎項。「特別貢獻獎」由唱片職人吳武璋獲頒，吳武璋在台灣音樂產業耕耘逾30年，打造第一座誠品音樂館，是獨立音樂不可或缺的存在。