警方表示，一輛來往德國南部城市雷根斯堡（Regensburg）及紐倫堡（Nuremberg）的高速列車今天驚傳男子持刀傷人事件，造成多人受傷，嫌疑人已經遭警方逮捕。

路透社報導，上法爾茲行政區（Oberpfalz）警方發言人表示，ICE列車上發生攻擊事件，警方迅速逮捕一名男性，多人受傷。

「畫報」（Bild）線上版報導，列車上有3人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

警方發言人表示，傷者都沒有生命危險，沒有證據顯示有其他兇嫌在逃。

警方表示，這起事件於格林威治標準時間8時左右發生在諾伊馬克特（Neumarkt），列車目前停靠在索伊伯斯多夫（Seubersdorf）車站，現場有大量員警派駐。

巴伐利亞廣播公司（Bayerischer Rundfunk）報導，車上約200名乘客被帶往一家當地餐廳休息。

法新社報導，德國近年來面臨聖戰主義者，以及右翼極端組織的雙重恐怖攻擊威脅。從2015年起，已發生過多起恐攻事件。

今年6月25日，烏厄茲堡市（Wuerzburg）曾發生持刀攻擊事件，造成3死5傷。兇手是一名索馬利亞裔男性移民。