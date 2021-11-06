《鄭亦真辣晚報》

大陸國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮等3人是「台獨頑固分子」，而且包括家屬、資助他們的金主，都不得進入中港澳，但總統蔡英文及以「台獨工作者」自居的副總統賴清德並未列在名單裡頭。台北市議員徐巧芯表示，此次只點名蘇貞昌等3人，就是在「殺雞儆猴」。

名單中為什麼沒有蔡英文、賴清德等2人？徐巧芯6日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，這裡面的關鍵就是，國台辦發文不只是講台獨頑固份子，重點關鍵是要限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，而且不允許其關聯企業跟金主在大陸牟利。

徐巧芯接著表示，「金主」兩個字不是大陸常用的字，「金主」是台灣喜歡的用語，所以這個恰恰是在講給金主聽的。

徐巧芯指出，游錫堃在回應這件事情的時候，說了很關鍵的字，他說他又沒有要選舉。不過以上被點名的3位誰還有要選舉，不就是蘇貞昌？3個人裡面，游錫堃算是來「陪榜」的，在立法院系統裡面，總是要點名一個人。

徐巧芯認為，現任總統、以及未來可能要挑戰2024的人還沒有被點名，卻只點名蘇貞昌等3人，這就是在「殺雞儆猴」。

徐巧芯並假設說，如果蘇貞昌每天都在喊「抗中保台」，可能他有所謂的關聯企業跟他的金主是在大陸牟利。中共如果公布相關的金主和相關的企業，大家可能就會發現原來他們家族，一方面喊「抗中保台」，另一方面選舉的資金來源可能是在大陸做生意賺來的，未來會捐錢給蘇貞昌和蘇貞昌其他的家族嗎？她甚至質疑新北市有多少選議員、選立委的，都是所謂的蘇系，蘇貞昌作為這個蘇系的老大，錢又是從哪兒來呢？