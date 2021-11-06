多數的上市櫃公司大都已除息完畢，最後一波ETF配息列車即將展開，14檔股票ETF將11月16日起開始除息，截至11月5日為止，有數檔股票ETF除息率逾7％，因此，吸引愛息的投資人關注，相關ETF近周成交量也大增。

根據Cmoney資料統計，國泰永續高股息、富邦公司治理（00692）、富邦台50(006208）、富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）及中信小資高價30（00894）等都將在11月16日除息；FH富時高息低波（00731）則在11月17日除息；另元大MSCI金融、元大臺灣ESG永續、元大中型100、元大台灣高息低波、元大富櫃50、元大電子及元大台商50等多檔都將在11月19日除息。

如果以11月5日收盤價換算，這14檔股票ETF配息率逾5％者：富邦公司治理（00692）、FH富時高息低波（00731）及元大台灣高息低波（00713）等，而FH富時高息低波每單位配發4300元，配息率逾7％，因此，元大台灣高息低波和FH富時高息低波近周成交量及規模都大增。

除了富邦三檔ETF即將在11月16日除息之外，中信關鍵半導體ETF （00891）及中信小資高價30 ETF（00894）等也在同日除息。

緊接著11月19日即將除息者有元大台灣高息低波ETF（00713）等多檔，值得關注的是該ETF預估配息金額為每受益權單位數新台幣3.15元，較去年的1.7元大幅成長且為歷年最高。元大台灣高息低波ETF（00713）自2017年成立以來，自2018年起每年配息金額分別為1.55元、2019年是1.6元、去年是1.7元，今年為3.15元。由於預估配息率逾7％，使得該ETF成交量大幅成長，元大台灣高息低波11月5日成交量更創掛牌來最大。