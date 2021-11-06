國立清華大學校長遴選委員會6日召開會議，公布下一任校長當選人為香港大學講座教授高為元。遴委會已在學校網頁公告這項遴選結果，將由校方報請教育部聘任高為元為清華大學下任校長，並於明年2月1日上任，任期4年。

遴委委員會指出，高為元帶著優異豐沛的教育、學術與產業經驗，以極大的熱情參與清華大學校長遴選，希望對清華及台灣高教有所貢獻。清華大學校長同意權人投票事務委員會日前針對全校教授及副教授舉行校長候選人同意權投票，高為元也通過達投票數二分之一的同意門檻。

高為元教授是香港大學醫學院及工學院合聘之轉化醫學工程講座教授。他出生於台灣，是約翰‧霍普金斯大學生物醫學工程學士，凱斯西儲大學生物醫學工程碩士和高分子科學博士，並曾在加州理工學院和瑞士聯邦理工學院從事博士後研究。

高為元於1998年起任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校達18年，2015年應香港大學校長馬斐森（Mathieson）之邀，出任港大副校長，負責推動國際研究教育事務，2019年初請辭行政職後，現在專任港大轉化醫工講座教授，並兼任香港科技園轉化研發所所長。

遴委會認為高為元研究表現傑出，也擁有豐富的學術行政與領導資歷，過去擔任香港大學副校長期間，負責推動全球研究教育事務，擴大學生背景的多元性，促成香港大學與倫敦大學學院、劍橋大學、哥倫比亞大學、北京大學建立雙聯學位課程。此外，高為元也曾負責2000床港大深圳教學醫院BOT模式之營運，對於推動醫學教育、臨床培訓到醫院營運模式有獨到的一手經驗。

遴委會從之前針對候選人的訪談中得知，高為元雖然長期在海外生活工作，但對家鄉有著滿滿的關懷，經常返台探視家人親戚，他也非常認同清華的核心價值、跨領域人才培育理念與多元開放的學風。

高為元具備多元文化經歷與全球視野，及創建與主持跨國界、跨領域整合計畫的能力，遴選會指出，高為元生醫及工程領域的教育及產學轉化合作、與國際頂尖人才連結等既專又廣的特殊經驗，能為清華帶入創造性的新能量。