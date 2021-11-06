11月第3個禮拜四（18日）是被譽為葡萄酒界耶誕節的「薄酒萊新酒節（Beaujolais Nouveau）」，city’super即日起至18日首推2大名酒莊、3款薄酒萊新酒預購活動，消費滿1000元以上含紙本振興五倍券送100元活動抵用券。
從city’super近5年銷售數據發現薄酒萊新酒在市場歷久不衰，搭配行銷活動靈活操作下連2年銷量有雙位數成長，今年引進多款高人氣的薄酒萊村莊級新酒包括路易佳鐸、約瑟夫杜亨酒莊2個酒莊，其中，路易佳鐸酒莊薄酒萊新酒未過濾版，原價1300元、預購價1050元，經典版原價1100元、預購價860元，買任1瓶送1包星球爆米花；約瑟夫杜亨酒莊薄酒萊村莊級新酒預購價740元、買2瓶1480元再送市價380元的多用途無腳紅酒杯。
另，立冬後最強的冷氣團報到，氣溫下探14度，city’super發現近期火鍋湯底及火鍋相關食材配料對比10月第1周整體銷售成長近5成，光是麻辣鍋湯底就占整體火鍋湯底逾半數；隨著單身族群與小家庭愈來愈多，包含冷凍、常溫火鍋料裡包都將包裝改為小份量。
11日起於city’super復興店周年慶開賣的「賈以食日經典火鍋湯底」，有川味麻辣鴨血及養生豚骨鴛鴦雙湯頭；獨賣的「圓頭高粱酸白菜牛肉涮」，採用金門酒糟牛教父「圓頭」嚴選契作小農溫體酒糟牛肉，搭配特調金門58度高粱酒。（未滿18歲請勿飲酒）
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