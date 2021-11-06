大陸UFC格鬥女子好手張偉麗明天中午將與死敵蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)進行第二戰，將在紐約麥迪遜花園廣場舉行，這場比賽是萬眾矚目的焦點，因為這勘稱是張偉麗的復仇之戰，上一次他慘遭蘿絲78秒KO，之後就持續訓練，這期間他甚至找來前UFC冠軍指導她，看來她非常想贏。

The second chapter of a budding rivalry is upon us 📖



🏆 @RoseNamajunas vs 🇨🇳 Zhang Weili



[ #UFC268 | Saturday | Live on ESPN+ PPV: https://t.co/xRVlqJBhNX ] pic.twitter.com/C5NA0xHHcQ — UFC (@ufc) November 4 2021

最近UFC也為兩人決戰舉行記者會，張偉麗頂著短髮清爽造型亮相，表示自己獲高手指點，並誓言有100%信心贏下比賽，她找來塞胡多(Henry Cejudo)助陣，塞胡多來頭可不小，今年34歲的他曾拿下UFC蠅量級、最輕量級冠軍，還是北京奧運自由式角力金牌得主。

除此之外還有摔角、巴西柔術教練為張偉麗規劃訓練項目，進行了為期八週的訓練，張偉麗對此充滿信心的說：「塞胡多教我很多，從心態、戰術上、控制距離、做假動作、摔倒對手，我相信他給我很多武器，這是這場戰鬥關鍵」，張偉麗直言自己將會非常不一樣。

而在不少媒體看來，張偉麗丟失金腰帶後沒打實力相對較弱選手，直接選擇與蘿絲進行第二戰過於著急，有點冒險，但張偉麗倒不這麼認為，她說：「還好吧，心態各方面都調整好了，就沒什麼著急的，我已經準備好了。這次我會更專注、更強壯、更聰明，去享受比賽，把心沉下來。」

張偉麗在面對蘿絲前，生涯戰績是21勝1敗，2019年還用42秒KO當時的UFC冠軍巴西選手安卓拉德(Jessica Andrade)，不過今年4月面對來勢洶洶的蘿絲竟遭78秒KO，那是她近7年來首敗，賽後她也非常失落，更在網路上受到不少網友抨擊，不過隨著時間過去她越來越成熟，剪去一頭長髮積極準備復仇之戰。