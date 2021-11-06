家樂福本月5日起至12月5日前推出為期1個月的「Wine Fair」酒展，引進超過1200支精選葡萄酒，根據家樂福觀察，5月三級警戒期間，民眾在家防疫，葡萄酒是採購選項之一，因此讓葡萄酒熱銷期從以往的10至12月提前到5月，且發現民眾選購葡萄酒的價格明顯呈現M型化趨勢，有4至5成落在低價的199元至499元或選擇買2送1，超過3成選擇2380元至2萬2800元的高價位，近千元的中價位則占不到2成。
看好進入五倍券的消費熱潮，這次酒展引進「士族名莊」特別限定的「波爾多五大酒莊名酒」、「一流名莊二軍酒」等精選好酒，且邀張治（T大）、徐培芬Vivian、小資男女的紅酒筆記本、林澧竣Eric、安東Anton、吳祥毓GAMA、盧彥廷Vincent 7位達人試飲超過百款並推薦。
這次最大亮點的全台限量珍稀酒款，首推波爾多五大酒莊之一的木桐酒莊，邀大陸當代藝術家徐冰將酒標設計成類似甲骨文方塊字，全台限量30瓶；與義大利托茲卡尼膜拜酒—畢比格雷茲腦袋發熱單一園紅酒，全台限量58瓶。以及從種植到製程符合素食者飲食需求的素食葡萄酒，獨家引進4款，首賣推出第2件5折；與97元至210元親民價位的小容量酒款，適合小資族無痛嘗鮮。
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